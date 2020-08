Team Bahrain: McLaren andrà via già nel 2021 (Di venerdì 28 agosto 2020) È destinata a durare poco la collaborazione fra il Team Bahrain e la casa automobilistica McLaren. Quest’ultima, infatti, ha annunciato che a poco più di un anno dal suo ingresso nel mondo del ciclismo lascerà la squadra del direttore generale Rod Ellingworth. Una comunicazione sorprendente, se si pensa che l’azienda britannica ha esordito appena nel 2020 in questo settore nel ruolo di co-sponsor della compagine del Bahrain, sostituendo di fatto l’uscente Merida. Un’esperienza lampo quella della casa di Woking che nel 2021 punterà a dedicarsi completamente al comparto automobilistico e alle corse. L’obiettivo è quello di tornare competitivi soprattutto in Formula 1 dove il Team britannico in questi ultimi anni sta ... Leggi su sport.periodicodaily

McLaren chiude a fine anno la collaborazione nel ciclismo

Doveva essere un accordo pluriennale, ma le difficoltà economiche emerse per effetto della pandemia di Coronavirus hanno spinto la McLaren a chiudere a fine 2020 la collaborazione nel ciclismo profess ...

