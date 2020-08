Salvini contestato ad Albano (Di venerdì 28 agosto 2020) Ogni volta che Salvini fa un comizio il copione è sempre lo stesso. Foto e video trionfalistici che mostrano folle che neanche a piazza S.Pietro, confronti con le “piazze vuote” del PD e annunci di cambiamento. Anche ad Albano Laziale il Capitano ha riproposto il solito repertorio: Giovedì pomeriggio, Castelli Romani, Albano Laziale! Proprio come alle Feste dell’Unità, o no? Dai che anche qui alle elezioni comunali di settembre dopo 10 anni di PD si cambia! pic.twitter.com/90mjFntY4H — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) August 27, 2020 Poi però la realtà è che invece il Capitano viene accolto anche da numerosi contestatori. Che però, come è successo a Sapri, vengono tenuti ben lontani e non sono inquadrati ... Leggi su nextquotidiano

