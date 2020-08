Renzi “Riaprire le scuole un dovere, da Salvini solo spot” (Di venerdì 28 agosto 2020) CASTROCARO (FORLI' CESENA) (ITALPRESS) – “Riaprire le scuola è un dovere. Se non riparte la nostra credibilità, quella di tutti i partiti, scende sotto lo zero”. Così, nel discorso di chiusura della Scuola Politica di Italia Viva a Castrocaro Terme, il leader del partito Matteo Renzi ha ribadito la posizione del suo partito, che avrebbe già voluto un rientro in aula nel mese di giugno. Secondo l'ex premier, merita maggiore attenzione anche il mondo universitario, con gli studenti che da “otto mesi sono cittadini fantasma: pagano le tasse, gli affitti, per questo hanno il diritto di veder funzionare l'università di questo Paese non solo on line”. L'attenzione del leader di Italia Viva si è spostata poi sulla lotta ai populismi, il cui unico antidoto è la ... Leggi su liberoquotidiano

