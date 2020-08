Olanda: i convocati di Lodeweges (Di venerdì 28 agosto 2020) Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs e Owen Wijndal sono stati inclusi dall’allenatore della nazionale ad interim Dwight Lodeweges nella selezione dei 23 Orange per i match di UEFA Nations League contro Polonia e Italia. Per questi tre giocatori è la prima selezione con la nazionale olandese. PORTIERI: Bizot, Cillessen, Krul DIFENSORI: Aké, van Dijk, Dumfries, Hateboer, Schuurs, Veltman, de Vrij, Wijndal CENTROCAMPISTI: van de Beek, Fer, Ihattaren, de Jong F., de Roon, Strootman, Wijnaldum ATTACCANTI: Babel, Bergwijn, de Jong L., Depay., Promes Foto: Holland Sports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

robymancio : Ecco gli azzurri convocati per le partite di #NationsLeague contro #Bosnia e #Olanda. Si riparte con grande entusia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt - napolimagazine : OLANDA - I convocati per i match contro Polonia e Italia: non c'è De Ligt -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda convocati Convocati Olanda per Polonia e Italia: assente De Ligt infortunato Juventus News 24 Nazionali – De Vrij convocato per il doppio impegno dell’Olanda

Inizierà con la maglia Orange la nuova stagione di Stefan de Vrij. Il centrale di proprietà dell’Inter, tra i migliori della scorsa annata nel reparto difensivo di Antonio Conte, come sempre è stato c ...

Nations League, Italia: le convocazioni di Mancini

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato le convocazioni per i prossimi due impegni in Nations League, il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia, e il 7 settembre ad Amsterdam contro l’ Ola ...

Inizierà con la maglia Orange la nuova stagione di Stefan de Vrij. Il centrale di proprietà dell’Inter, tra i migliori della scorsa annata nel reparto difensivo di Antonio Conte, come sempre è stato c ...Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato le convocazioni per i prossimi due impegni in Nations League, il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia, e il 7 settembre ad Amsterdam contro l’ Ola ...