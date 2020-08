Napoli, è subito Osimhen show: tripletta in soli 8′ contro L’Aquila (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Si è da poco concluso il triangolare di Castel di Sangro, che ha visto protagonisti i padroni di casa contro il Napoli di Gennaro Gattuso e L’Aquila. La formazione partenopea, come facilmente prevedibile, si è aggiudicata il torneo senza avere alcun problema con le due squadre abruzzesi, annientate rispettivamente 10-0 e 11-0. L’uomo più atteso era senza ombra di dubbio il nuovo costosissimo acquisto degli azzurri, Victor Osimhen, sceso in campo nel secondo match contro i rossoblù. Il nigeriano ha subito mostrato le sue grandi qualità, mettendo a referto un tripletta in soli 8′ e degli strappi davvero incredibili, tanto da renderlo imprendibile per gli avversari; ma Osimhen non si è limitato ... Leggi su sportface

