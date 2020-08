Le leader donne, hanno gestito meglio la pandemia: ora è ufficiale (Di venerdì 28 agosto 2020) Jacinda Ardern, ecco perché è una vera leader sfoglia la gallery Abbiamo tutti parlato del modello vincente per arginare la pandemia proposto e attuato dalla premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern. È stato senz’altro il caso più eclatante, ma non l’unico. Per esempio anche la Germania di Angela Merkel ha registrato un numero assai minore casi e di decessi rispetto ad altri paesi europei, e lo stesso vale per la Danimarca con Mette Frederiksen, Taiwan e la Finlandia dove Sanna Marin è a capo di una coalizione di 4 partiti tutti ... Leggi su iodonna

TerrinoniL : È ufficiale: le leader donne hanno davvero gestito meglio la pandemia (e uno studio lo conferma) - DestinoLara : Guarda 'caso' tutte donne, declinate al maschile e sotto il post si scatenano commenti irripetibili. La Lega guarda… - MilodeDe : @ManlioDS @LegaSalvini @matteosalvinimi Poi se esprimere la peggiore classe dirigente della storia repubblicana (uo… - PaolaAguggia : @LegaSalvini Non si capisce perché quattro donne quando la maggior parte dei ministeri sono da sempre occupati da u… - federica_dL : Le mogli dei Leaders russi (e bielorussi). Ammetto che il mio pregiudizio voleva l'uomo russo ubriaco e violento,mo… -

Ultime Notizie dalla rete : leader donne Leader donne e coronavirus, hanno gestito meglio la pandemia Io Donna I cinque punti di Berlusconi per la campagna elettorale

Nel quartier generale di Arcore Silvio Berlusconi decide che è il momento di aprire la campagna elettorale di Forza Italia, per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Lo fa con una lettera-manif ...

Afghanistan. Le donne ai taleban: «Vogliamo diritti». E la risposta è la violenza

Parole fiere, dure, che tuttavia non cedono mai al disprezzo, sempre misurate pur nella tensione di ogni singola frase: a metà agosto un gruppo di 400 attiviste afghane ha inviato una lettera aperta d ...

Nel quartier generale di Arcore Silvio Berlusconi decide che è il momento di aprire la campagna elettorale di Forza Italia, per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Lo fa con una lettera-manif ...Parole fiere, dure, che tuttavia non cedono mai al disprezzo, sempre misurate pur nella tensione di ogni singola frase: a metà agosto un gruppo di 400 attiviste afghane ha inviato una lettera aperta d ...