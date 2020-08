Juventus, rispunta Moise Kean (Di venerdì 28 agosto 2020) La 'Gazzetta dello Sport', invece, riporta la richiesta di prestito con diritto di riscatto. Kean, nella stagione appena conclusa, non ha affatto brillato, finendo ai margini delle rotazioni sia di ... Leggi su sport.virgilio

Moise Kean può tornare alla Juventus. Dopo la cessione all’Everton della scorsa estate e una stagione assai deludente, l’attaccante 20enne potrebbe fare ritorno al club che lo ha cresciuto, alla ...Non solo Higuain, prelavato nell’estate del 2016 per una cifra monstre, e non solo il più fresco interesse per Milik. La Juventus, stando alle ultimissime voci di mercato, ha provato a prendere un alt ...