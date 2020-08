Ilary Blasi pubblica la foto con la piccola Isabel ma non mancano le critiche (Di venerdì 28 agosto 2020) Non è la prima volta che Ilary Blasi posta una foto della sua bellissima Isabel, la terza figlia, la più coccolata, ma questa volta per la conduttrice ci sono un bel po’ di critiche. Ricordiamo sempre che la malizia è negli occhi di chi guarda ma sappiamo anche che i Totti si sono arrabbiati molto per la foto della figlia Chanel sulla rivista Gente. Quel lato b in primo piano non è piaciuto a nessuno e Francesco Totti e Ilary Blasi non avevano dato il loro consenso per la pubblicazione. Superata quella polemica ne arriva un’altra. “Life – Vita” ha scritto Ilary Blasi condividendo una foto meravigliosa con la sua bimba. Uno scatto ... Leggi su ultimenotizieflash

