Il retroscena: Hysaj-Gattuso, rapporto vero. E una necessità (Di venerdì 28 agosto 2020) Un grande rapporto, quello tra Rino Gattuso e Elseid Hysaj. Una serenità ripristinata dall’arrivo del nuovo allenatore, al punto che Hysaj ha ottenuto nuovamente visibilità rispetto allo scarso utilizzo precedente. Gattuso vorrebbe la conferma, Hysaj resterebbe anche ma sul rinnovo non ci sono grandi margini di intesa tra domanda e offerta, quindi l’intesa è lontana. Una possibilità è anche quella di restare fino alla scadenza, a meno che non arrivi una proposta davvero irrinunciabile che possa soddisfare tutte le parti in causa. Foto: Napoli twitter L'articolo Il retroscena: Hysaj-Gattuso, rapporto vero. E una necessità proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Hysaj Il retroscena: Hysaj-Gattuso, rapporto vero. E una necessità alfredopedulla.com