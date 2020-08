Giappone: media, Abe verso le dimissioni da premier (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - TOKYO, 28 AGO - Il premier Giapponese Shinzo Abe annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. E' quanto ha anticipato la tv pubblica ... Leggi su corrieredellosport

Abe è affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già costretto alle dimissioni nel 2005-2006. I media locali riferiscono come stia incontrando diversi funzionari del governo nel quartier ...

Giappone, il premier Shinzo Abe si dimetterà per motivi salute

