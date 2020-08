Formula 1 – Juan Manuel Correa torna a Spa un anno dopo l’incidente: l’omaggio toccante ad Hubert (Di venerdì 28 agosto 2020) “Un sacco di emozioni oggi al ritorno a Spa… Non sono cosa dire con certezza, se non che mi manchi amico, il paddock non è lo stesso senza di te. Spero che stai guardando giù e ti stia rendendo conto quanto sei importante per tante persone“. Juan Manuel Correa ha pubblicato questo messaggio su Instagram, allegato ad una foto che lo vede ritornare, ad un anno di distanza, sul luogo del terribile incidente che è costato la vita all’amico e rivale Anthoine Hubert. Correa, costretto ancora in sedie a rotelle, ha dichiarato attraverso un messaggio: “è passato un anno dall’incidente, ho sentito che questo era un modo per me per chiudere quel capitolo, ma soprattutto per rendere omaggio ad ... Leggi su sportfair

