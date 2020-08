F.1, GP Belgio - Verstappen il migliore nelle Libere 2 (Di venerdì 28 agosto 2020) Max Verstappen ha ottenuto, un po' a sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove Libere del GP del Belgio, settima prova del Mondiale di F.1 2020. Il pilota olandese della Red Bull Racing aveva già mostrato un buon passo in mattinata e oggi pomeriggio ha piazzato il giro migliore con 48 millesimi di vantaggio su una sorprendente Renault, quella di Daniel Ricciardo. Terzo tempo per Hamilton, a poco meno di un decimo dal leader.Verstappen sugli scudi. Ancora una volta, Max Verstappen sembra essere l'unico in grado di poter rovinare la festa alle Mercedes. Hamilton e Bottas oggi si sono concentrati sul lavoro in vista della gara, durante la quale potrebbe arrivare la pioggia, e questo ha leggermente influito sulla classifica finale. Ottimo anche il secondo tempo di ... Leggi su quattroruote

