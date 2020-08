Ecco le regine della settimana in Borsa: vince Tim (+10,2%) con accordo su fibra, segue Mediobanca (Di venerdì 28 agosto 2020) A Piazza Affari l’indice principale Ftse Mib ha guadagnato in cinque sedute lo 0,74%, indietro rispetto all’Euro Stoxx 600 (+1%). Meglio hanno fatto Parigi e Madrid (+2,2%), poi Francoforte (+2,1%). Unica negativa è Londra (-0,6%). Il saldo da inizio anno per Milano resta in pesante rosso: -15,6% Leggi su ilsole24ore

c0rcordivm : il tg1 ecco poteva anche evitare di dire che il risultato dei bts ha fatto impallidire le bp visto che anche loro s… - jinnasta : “re e regine del kpop” signore e signori, ecco a voi i bangtan e le blackpink ?????????????? - marcell42027530 : @SempreSimo2177 ecco! esco sul l’unico social che ho cerco donne regine di sogni erotici vengo ammaliato dalla regi… - tulipanobiancon : @lorenzomaccaro3 @ironicola @caciara83 @GioGeneSharp @LuciaLaVita1 Quindi quelli bravi saresti te e Emanuele Filibe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco regine Ripresa debole frena le Borse europee, a Milano si salvano banche e Prysmian Il Sole 24 ORE Eliana Michelazzo rompe il silenzio dopo il ricovero: “Non respiro bene, il virus cambia ogni giorno”

Eliana Michelazzo rompe il silenzio dopo il ricovero: “Non respiro bene, questo virus cambia ogni giorno”, ecco le parole dell’ex agente di Pamela Prati. Eliana Michelazzo rompe il silenzio dopo il r ...

porta a Berlino l’aria di Damasco

Il profumo di una delle città del Medio Oriente che il mondo ha perduto — una città dove la notte arriva all’improvviso scendendo dai monti e oscurando il deserto — si può respirare a Berlino, non lon ...

Eliana Michelazzo rompe il silenzio dopo il ricovero: “Non respiro bene, questo virus cambia ogni giorno”, ecco le parole dell’ex agente di Pamela Prati. Eliana Michelazzo rompe il silenzio dopo il r ...Il profumo di una delle città del Medio Oriente che il mondo ha perduto — una città dove la notte arriva all’improvviso scendendo dai monti e oscurando il deserto — si può respirare a Berlino, non lon ...