Camilla alle prese con un problema di salute: "Ho smesso di…" (Di venerdì 28 agosto 2020) Camilla Parker, moglie di Carlo d'Inghilterra, qualche giorno fa ha dichiarato di aver avuto problemi di salute. Per tale motivo ha dovuto smettere di praticare un'attività a lei tanto consona. Scopriamo subito di cosa si tratta. Problemi di salute Camilla Parker ha 72 anni e nonostante l'età avanzi, si mostra sempre attiva e molto frenetica.

Infatti, secondo i tabloid inglesi, tali problemi hanno indotto la donna a dover mettere fine anche alla sua più grande passione. Si tratta del balletto. In realtà i problemi che la Duchessa di Cornov ...La corte inglese non intende aspettare che passi prima l’era di Carlo e Camilla. Secondo l’esperta inglese Katie Nicholl, per ristabilire le sorti della monarchia, seriamente danneggiata da scandali e ...