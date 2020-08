Bikini troppo piccolo o... seno troppo grande? Barbara D'Urso, un décolleté memorabile in primissimo piano | Guarda (Di venerdì 28 agosto 2020) Manca poco. Pochissimo. Barbara D'Urso torna in onda a settembre con i suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la d'Urso. Ultimi giorni di vacanza per la regina degli ascolti di Cologno Monzese. E prima di iniziare il countdown pubblica una foto con una scollatura da urlo. Un fisico mozzafiato: Barbarella è super sexy. In vacanza, in una località segreta, ha pubblicato Ig stories e foto mandando in tilt i fan. Una pioggia di like per lei che conta quasi 3 milioni di follower su Instagram. Adesso, segnate queste date: dal 7 settembre al via Pomeriggio 5, che da sempre si posizione come il format campione degli ascolti pomeridiani e poi - la settimana successiva - dal 13 settembre inizieranno a che Domenica Live e Live (lo show serale di Canale 5 che inaugura la terza ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Bikini troppo Anna Tatangelo, il bikini è troppo stretto: décolleté e Lato B, la foto di profilo è mozzafiato LiberoQuotidiano.it Aurora Ramazzotti e le foto in bikini a 15 anni quando era in spiaggia con la madre: 'Pago ancora le conseguenze'

Aurora Ramazzotti parla delle sue foto in bikini a 15 anni, quando era in spiaggia con la mamma Michelle Hunziker e fu paparazzata con indosso lo stesso costume della showgirl 43enne e il lato b in pr ...

Figlia di Totti in bikini: Moige denuncia Gente all’Ordine

Il Codacons interviene nello scontro in atto a seguito della pubblicazione delle foto della figlia di Totti su una nota rivista di gossip, e pur concordando con le critiche avanzate da più parti – si ...

