Ballando con le stelle, Daniele Scardina positivo al Covid. L’annuncio di Milly Carlucci (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo il maestro di ballo Samuel Peron, un altro membro del cast di Ballando con le stelle è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del pugile Daniele Scardina, uno dei concorrenti della prossima edizione, al via su Rai 1 dal 12 settembre. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice, con un video pubblicato su Instagram: “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina”. L’ex di Diletta Leotta, ha aggiunto la padrona di casa, ha passato le vacanze “nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente. Per quanto ... Leggi su tpi

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - Tv2Blog : BALLANDO CON LE STELLE: LA CARLUCCI FA CHIAREZZA – IL VIDEO #ballandoconlestelle @milly_carlucci @StefanoColetta2… - SaryOtto : @AlineMedri Il librone di fiabe versione originale, Biancaneve: la matrigna muore ballando con delle scarpette con dentro delle braci?? - zazoomblog : Ballando con le Stelle 2020: ecco l’esito di tutti i tamponi! - #Ballando #Stelle #2020: #l’esito - infoitcultura : Ballando con le Stelle coronavirus, Barbara Bouchet: “Tutti negativi” -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le stelle, polemiche sul cast: «Che delusione, bocciatela subito» Il Messaggero Via Trieste, si parte: "Un lavoro storico"

Inizia il percorso che dovrà portare alla riqualificazione di corso Trento e Trieste, una delle vie più centrali della città che ormai da troppo tempo versa in condizioni al limite della decenza: in d ...

Raggi al contrattacco: «Poteri, urbanistica e dem, ora parlo io»

La sindaca replica alle critiche di Zingaretti («È lei il vero problema di Roma») parlando di «giochini di palazzo e accordicchi da vecchia politica». Rilancia il tema dei poteri speciali per Roma e r ...

Inizia il percorso che dovrà portare alla riqualificazione di corso Trento e Trieste, una delle vie più centrali della città che ormai da troppo tempo versa in condizioni al limite della decenza: in d ...La sindaca replica alle critiche di Zingaretti («È lei il vero problema di Roma») parlando di «giochini di palazzo e accordicchi da vecchia politica». Rilancia il tema dei poteri speciali per Roma e r ...