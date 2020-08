Armine, la modella di Gucci attaccata sui social per la sua bellezza “non convenzionale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Armine, la modella di Gucci attaccata via social per la sua bellezza “non convenzionale”. Basta fare una passeggiata per New York, possibilmente lontano dalla Quinta Avenue e Central Park, e ci si accorge presto che il panorama umano della Grande Mela è quanto di più variegato e multietnico ci possa essere. Molto concentrato, molto in piccolo (se si può usare questo aggettivo per New York), quel microcosmo è lo specchio dell’America, che è predominantemente “bianca” e Wasp, sì, ma anche latina, asiatica, nativa, indiana (dell’India) e quant’altro. E soprattutto, come succede dappertutto, non tutti sono alti e belli, non tutti sono biondi e con gli occhi azzurri, non tutti hanno una faccia da casting (e ... Leggi su pianetadonne.blog

Gin_Miriam : RT @anikeatable: Questa è Armine, una modella di Gucci che è stata fortemente attaccata per la sua bellezza particolare: bodyshaming e comm… - womanliketay : RT @anikeatable: Questa è Armine, una modella di Gucci che è stata fortemente attaccata per la sua bellezza particolare: bodyshaming e comm… - thatonelilgjrl : RT @anikeatable: Questa è Armine, una modella di Gucci che è stata fortemente attaccata per la sua bellezza particolare: bodyshaming e comm… - michvael : RT @anikeatable: Questa è Armine, una modella di Gucci che è stata fortemente attaccata per la sua bellezza particolare: bodyshaming e comm… - arsvare : RT @anikeatable: Questa è Armine, una modella di Gucci che è stata fortemente attaccata per la sua bellezza particolare: bodyshaming e comm… -