Ufficiale: Rodrigo Battaglia all’Alaves (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Deportivo Alavés ha ufficializzato l’acquisto di Rodrigo Battaglia, arrivato in prestito dallo Sporting de Portugal, con opzione di acquisto in base agli obiettivi. : Rodrigo Battaglia llega cedido al Deportivo Alavés Ongi etorri, Battaglia — Deportivo Alavés (@Alaves) August 27, 2020 Foto: Sito Ufficiale L'articolo Ufficiale: Rodrigo Battaglia all’Alaves proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

