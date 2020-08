Ufficiale: Cittadella, dal Monopoli arriva Donnarumma (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Cittadella in una nota ha comunicato l’acquisto del terzino classe 92′ Daniele Donnarumma dal Monopoli. Questa la nota del club: “L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Daniele Donnarumma. A Daniele il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori.” 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗔𝗥𝗨𝗠𝗠𝗔Il terzino mancino è granata!Benvenuto a Cittadella!La newshttps://t.co/CofRCRr67b#SerieBKT #ForzaCitta pic.twitter.com/KzvvbE1hUi — A.S. Cittadella 1973 (@asCittadella73) August 27, 2020 Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla

