Tragico schianto in moto, Paolo De Nuzzo muore a soli 25 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Il giovanissimo Paolo De Nuzzo è morto a 25 anni dopo aver perso il controllo della moto ed essersi schiantato contro un guardrail. Paolo in questo afoso agosto aveva fatto ritorno nella sua Lecce (il giovane era originario di Taurisano) per passare le vacanze insieme a familiari e amici d’infanzia. Residente in Svizzera per ragioni … Leggi su viagginews

Incidente in moto lungo la statale 101 che collega Lecce a Gallipoli, nel Salento. All'altezza dello svincolo per Galatone, una moto e un'auto si sono scontrate. Il motociclista, il 25enne Paolo De Nu ...

