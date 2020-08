Traffico Roma del 27-08-2020 ore 08:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in lieve aumento sulle principali arterie stradali della capitale unica segnalazione rilievo sulla via Litoranea la strada provinciale 601 Ostia Anzio dove all’altezza di Tor Paterno e ha avuto un incidente grave e bene la strada è chiusa tra via Arno e via del Lido di Castel Porziano In entrambe le direzioni spostiamoci nella zona di Casal Monastero sempre chiuse a via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero il raccordo in direzione del centro città attesa dello sgombero del manto stradale dai residui di vegetazione dovuti a un incendio domato nei giorni scorsi di conseguenza Ci sono code sulla via Nomentana da Tor Lupara a Sant’Alessio e sulla Palombarese a partire dalla rotatoria con la via Nomentana bis tutto in direzione della capitale ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 27-08-2020 ore 08:30: Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 27-08-2020 ore 08:00 - #Traffico #27-08-2020 #08:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Autostrade, sei dirigenti ammettono: “Si sapeva del documento sul rischio crollo”

Non soltanto Giuliano Mari, attuale presidente di Autostrade per l’Italia, ma anche altri sei dirigenti della società sarebbero stati a conoscenza di quel documento di “programmazione del rischio” rel ...

Roma, settembre del nostro

È stata l’estate più attesa, controversa, inquieta. Ci ha costretti a confrontarci con quella che l’economista Sergio Ricossa ha definito «un’arte difficile: saper pensare ed essere spensierati». Sett ...

Non soltanto Giuliano Mari, attuale presidente di Autostrade per l’Italia, ma anche altri sei dirigenti della società sarebbero stati a conoscenza di quel documento di “programmazione del rischio” rel ...È stata l’estate più attesa, controversa, inquieta. Ci ha costretti a confrontarci con quella che l’economista Sergio Ricossa ha definito «un’arte difficile: saper pensare ed essere spensierati». Sett ...