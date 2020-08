Tirocinio al Washington Post per 750 euro a settimana (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Washington Post, celebre quotidiano statunitense, offre tirocini retribuiti per lavorare all’interno della redazione del giornale a Washington, negli Stati Uniti d’America, durante l’estate 2021. Le persone interessate al Tirocinio possono scegliere di ricoprire uno dei seguenti ruoli: ReporterVisual JournalistMultiplatform EditorMultiplatform ProducerNews and Digital DesignerGraphics Reporters and DeveloperAudience ProducerAudio ProducerLa descrizione e le competenze richieste di ogni ruolo sono indicate all’interno della pagina per la presentazione della domanda. Requisiti Essere laureato oppure uno studente universitario iscritto a un corso di laurea entro la data di scadenza della domandaAver già svolto un ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Tirocinio al Washington Post per 750 euro a settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Tirocinio Washington Tirocinio al Washington Post per 750 euro a settimana Nuova Società