Sopracciglia ideali: ecco la forma giusta per ogni viso! Curiose? (Di giovedì 27 agosto 2020) Sapete che le Sopracciglia ideali, quelle perfette davvero, variano a seconda della forma del viso? Non potete prendere semplicemente ispirazione da una diva che tanto vi piace e pensare di replicarle, senza tener conto delle vostre caratteristiche personali. Le Sopracciglia, infatti, hanno il compito di riequilibrare il volto, donare armonia e valorizzare lo sguardo. Per averle sempre curate, è bene sistemarle con le pinzette ogni volta che iniziano a crescere i primi peletti: il loro colore deve essere sempre in sintonia, o uguale, a quello dei capelli! Per ottenere un effetto folto e ordinato, vi basterà riempirle con una matita apposita e pettinarle con un gel trasparente fissante. Ma quale sarà l’arco perfetto per il vostro viso? Curiose? ... Leggi su pianetadonne.blog

Fluffy, bushy, boy brows… Sono tutti termini con cui i make-up artist che curano i backstage delle sfilate descrivono le sopracciglia ideali per l'autunno-inverno 2020. Sono piene, folte, mascoline, m ...

