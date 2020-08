Si rifiuta di vendere birre al cliente ubriaco: aggredito e preso a morsi (Di giovedì 27 agosto 2020) Scene surreali in un locale di Roma: un 30enne ubriaco ha preso a morsi un negoziante che non ha voluto vendergli della birra, prima di essere arrestato. E’ entrato in un negozio già ubriaco e ha chiesto al titolare di vendergli delle birre. Quando l’altro si è rifiutato, date le circostanze, prima lo ha preso … Leggi su viagginews

E' entrato in un negozio già ubriaco e, quando il titolare si è rifiutato di vendergli delle birre, prima lo ha morso al braccio e poi lo ha colpito con un pugno al volto: protagonista dell'episodio u ...

Video. Gran Bretagna. Arrestato un soldato per aver denunciato la vendita di armi all'Arabia Saudita

Nel Regno Unito è stato arrestato un soldato per aver denunciato che Londra "ha il sangue sulle mani" degli yemeniti a causa della vendita di armi all'Arabia Saudita Un soldato britannico è stato arre ...

