Scuola, sindacati Abruzzo, risposte insufficienti per ripartire (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - "Se non arriveranno per tempo adeguati organici aggiuntivi, non termineranno gli interventi urgenti sull'edilizia scolastica e non ci sarà una decisa svolta sui trasporti, le scuole avranno molte difficoltà a organizzarsi per l'apertura il 14 settembre nel pieno rispetto dell'attuale protocollo sicurezza". A lanciare l'allarme in Abruzzo sono Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, dopo gli incontri di ieri, il primo al tavolo operativo di cui fanno parte Regione ed Enti locali, Protezione civile, Croce Rossa, genitori e studenti, il secondo con i dirigenti degli Atp provinciali e il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale (Usr). "Il quadro - scrivono i sindacati - è fortemente preoccupante". Sul fronte trasporti, circa metà studenti rischia di restare a piedi. ... Leggi su abruzzo24ore.tv

alexbarbera : Il governo ha dato il via libera a nuove assunzioni nella scuola, ma a quanto pare in giro non ci sono abbastanza i… - s_parisi : Incredibile. Adesso i grandi giornali italiani scoprono che si può fare didattica in piccoli gruppi di studenti. 'I… - fattoquotidiano : “Azzolina è confusa, fa slogan. Sui sindacati parole da irresponsabile”. L’ex ministra Valeria Fedeli: “Governo ris… - FatimaCurzio : RT @minasettembre: Io non so se sia vero, ma ho appena parlato con la mia dottoressa che mi invita ad andare a farlo nelle Asl perché, mi h… - GiusPecoraro : RT @minasettembre: Io non so se sia vero, ma ho appena parlato con la mia dottoressa che mi invita ad andare a farlo nelle Asl perché, mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sindacati L’odio di Galli della Loggia per i sindacati della scuola Il Fatto Quotidiano Ferrara, a scuola i primi mono-banchi. Ma sui trasporti la quadra non c’è

Tavolo regionale con i sindacati: in arrivo 500 bus in più, si tratta con il governo sul metro di distanza FERRARA. Spazi e attrezzature, organici, test sierologici e mezzi pubblici. Sono questi i tem ...

Lo stato dell’arte dopo l’incontro in regione tra la giunta e i sindacati: il 14 settembre riprendono le lezioni

Spazi e attrezzature, dotazione di docenti e tecnici, test sierologici per tutto il personale e mascherine, trasporto pubblico: sono questi i quattro temi prioritari al centro del confronto iniziato i ...

Tavolo regionale con i sindacati: in arrivo 500 bus in più, si tratta con il governo sul metro di distanza FERRARA. Spazi e attrezzature, organici, test sierologici e mezzi pubblici. Sono questi i tem ...Spazi e attrezzature, dotazione di docenti e tecnici, test sierologici per tutto il personale e mascherine, trasporto pubblico: sono questi i quattro temi prioritari al centro del confronto iniziato i ...