Powell conferma “svolta” strategia Fed: target inflazione 2% ma politica flessibile (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Tutto come da copione: la Fed conferma un target medio di inflazione del 2% – noto come AIT – e tassi d’interesse non necessariamente legati a questo target, ma più genericamente al contesto generale, fedele al suo mandato di assicurare la stabilità dei prezzi e la massima occupazione. Ne consegue una “svolta” nella politica della banca centrale statunitense, che apre alla possibilità di tassi d’interesse bassi anche nel caso in cui l’inflazione superi il livello del 2%. Lo ha annunciato il Presidente Jerome Powell nel suo discorso di apertura del meeting di Jackson Hole, il consueto evento di fine estate in Wyoming, che quest’anno si tiene in teleconferenza a causa del ... Leggi su quifinanza

