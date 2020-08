“Notte di luce”, il brano di Rai1 diventa un singolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Notte di luce, il brano di Rai1 è diventato un singolo musicale. Leggi l’articolo per scoprirlo. La musica scritta dal Maestro Federico Longo appositamente per l’omonimo evento tv in onda il prossimo sabato 29 agosto in seconda serata su Rai 1 ora è anche un singolo. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il programma “Notte di Luce” riproporrà l’evento andato in scena lo scorso 20 giugno nello scenario di piazza Duomo a Cremona. Il difficile contesto storico che stiamo vivendo rafforza ed esalta questa ispirazione. Infatti tutti coloro che attraverso la propria luce interiore hanno rischiarato le tenebre. Tenebre che hanno avvolto questa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

zazoomblog : “Notte di luce” il brano di Rai1 diventa un singolo - #“Notte #luce” #brano #diventa #singolo - lousdaffodils : @jadexhazza notte luce dei miei occhi - testnapproved : CAMTOA 4 Pezzi LED Bracciale alviller Reflective Lampadina LED bracciali Band riflettore Bambini Notte Luce di Sicu… - _sunflowerash : @DracarysVibes notte luce dei miei occhi ? - gnamnaa : @tryppiy notte luce dei miei occhi -

Ultime Notizie dalla rete : “Notte luce” Bambini, come vincere la paura del buio senza traumi Emerge il Futuro