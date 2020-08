Nina Moric infuriata: Carlos deve vergognarsi (Di giovedì 27 agosto 2020) Le frasi shock di Carlos Maria insegnano Nina Moric che si scaglia contro il figlio e chiede scusa pubblicamente. L’attacco indiretto anche a Fabrizio Corona… Si dice che la mela non cada mai lontano dall’albero. Questo è accaduto a Carlos Maria, figlio di Nina Moric e di Fabrizio Corona. Il ragazzo, appena diciottenne, si comporta da “duro” sui social network e le frasi che pronuncia, mentre viene inquadratoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

EdoBiella98 : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - BNXXVIII : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - infoitcultura : Nina Moric dura sul figlio: “Vergognati”. La frase incriminata sulle “checche” - infoitcultura : Carlos Corona: “Non avete le palle, siete delle checche”, Nina Moric: “Vergognati” - infoitcultura : Carlos Maria Corona: 'Se non avete le pa**e siete delle ch****e' Nina Moric: 'Vergognati' -