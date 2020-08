Napoli, Petagna negativo al secondo tampone ma resta in isolamento (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Andrea Petagna è risultato negativo al secondo tampone. Il neo attaccante del Napoli era risultato positivo al covid-19 lo scorso 20 agosto, dopo il ritorno dalla vacanza in Sardegna. L’ex Spal, asintomatico e in isolamente a casa, si dovrà ora sottoporre a un terzo tampone che se darà esito negativo certificherà la sua guarigione e potrà unirsi alla squadra per preparare la nuova stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

