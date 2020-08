Napoli, colloquio Raiola-Adl: interessano due giocatori della Juventus (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna visita fruttuosa quella di Mino Raiola, giunto ieri a Castel di Sangro per parlare con i vertici azzurri di mercato. Oltre a decidere il futuro di Lozano, che dovrebbe rimanere al Napoli anche per la prossima stagione, si è parlato di due giocatori di proprietà della Juventus. Il primo è il già sondato Federico Bernardeschi, che il patron De Laurentiis avrebbe già chiesto a più riprese ai bianconeri. Destinazione, quella azzurra, per il momento rifiutata dall’ex Fiorentina, ma il cambio di procuratore potrebbe smuovere le acque. Il secondo nome invece è quello di un terzino sinistro: Luca Pellegrini, rientrato alla Continassa dopo il prestito al Cagliari. Con un affare Reguilon che si complica, il classe ... Leggi su anteprima24

BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: #Osimhen: “Italia paese razzista? Ammetto di essere stato scettico, poi sono stato a #Napoli. Il mio punto di vista è… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Osimhen: “Italia paese razzista? Ammetto di essere stato scettico, poi sono stato a #Napoli. Il mio punto di vista è… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, #Osimhen: “Colloquio con #DeLaurentiis e #Gattuso? Rapporto ottimo con entrambi, sono per me come dei papà. H… -