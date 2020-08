Napoli, 7 casi sospetti al Cardarelli: nessuno rientrava dalla Sardegna o dall’estero (Di giovedì 27 agosto 2020) Napoli. Sette persone con sospetto di positività al Covid sono state ricoverate nella Palazzina M dell’ Ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta di pazienti con sintomi o risultati positivi al test rapido. Napoli, 7 casi sospetti al Cardarelli I sanitari hanno effettuato a tutti i tamponi, il cui esito dovrebbe arrivare in serata. I pazienti … L'articolo Napoli, 7 casi sospetti al Cardarelli: nessuno rientrava dalla Sardegna o dall’estero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

