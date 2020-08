Monza, Antonelli: «Le scelte si fanno con la testa. Giovinco? Una suggestione» (Di giovedì 27 agosto 2020) Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, è intervenuto sulle colonne dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro della società brianzola: «Aumentano le responsabilità. Lavorare per Berlusconi e Galliani è una grande opportunità umana e professionale. Chiaramente tutti i giocatori vorrebbero venire a giocare qui ed è proprio per questo motivo che dobbiamo essere ancora più preparati per sbagliare il meno possibile. Le scelte si fanno con la testa e sono sempre ponderate con Galliani». MERCATO – «Dobbiamo ... Leggi su calcionews24

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro della società brianzola: «Aumentano l ...

Andrea Colpani (’99) è sbarcato al Monzello

Il Monza (che si vocifera stia lavorando per un’amichevole di lusso contro il Milan per il prossimo 5 settembre) non si sta accaparrando solo calciatori con grande esperienza in ambito italiano ed eur ...

