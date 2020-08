Monitoraggio Gimbe, Cartabellotta avverte: «Casi quasi raddoppiati in 7 giorni, risalgono anche i ricoveri: non è il momento di minimizzare» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Secondo la Fondazione Gimbe, nella settimana 19-25 agosto, rispetto a quella precedente, è stato registrato un incremento del 92,4% di nuovi Casi di Coronavirus. Una vera e propria impennata di contagi: +3.139 negli ultimi sette giorni. Aumentano anche i Casi testati: da 180.300 a 309.127 (ovvero +128.827, +71,5%). Crescono anche i pazienti ricoverati con sintomi: da 843 a 1.058 (+215) oltre a quelli in terapia intensiva (da 58 a 66, quindi +8). I numeri, aggiornati a ieri 26 agosto, parlano di 1.055 ricoverati con sintomi e 69 pazienti in terapia intensiva. Il report di Gimbe pic.twitter.com/IWyjMNkLRW— Nino Cartabellotta (@Cartabellotta)August 27, 2020 Il 91,8% di ... Leggi su open.online

