Milan, Zlatan Ibrahimovic rinnoverà fino al 2021. Cifre e dettagli (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic sarà ancora un giocatore del Milan: lo svedese ha raggiunto l’accordo per il prolungamento di un anno di contratto con i rossoneri Telenovela ai titoli di coda: Zlatan Ibrahimovic sarà ancora un calciatore del Milan e nella giornata di venerdì sbarcherà nuovamente a Milano. Lo svedese – classe 1981 – firmerà il prolungamento per un altro anno di contratto con i rossoneri, al termine di una trattativa con una serie di risvolti inaspettati. Ha prevalso la fiducia dei dirigenti (Maldini su tutti) sul buon esito della trattativa, nonostante la smentita social del suo agente, Mino Raiola. Nella serata odierna è stato raggiunto l’accordo definitivo: Ibra percepirà 7 milioni netti di ... Leggi su zon

