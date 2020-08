Milan, assalto ad Aurier. Ma spunta una concorrente (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Milan inizia a programmare la prossima stagione. I rossoneri sono reduci da un finale di campionato da protagonisti indiscussi e intendono continuare il 2020/21 con lo stesso ritmo. Tuttavia servono rinforzi importanti per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.RIVALESecondo Sky Sport, il Milan avrebbe individuato in Serge Aurier il rinforzo per le corsie in difese. Il terzino ivoriano è uno dei punti di forza del Tottenham, che non è disposto a cederlo facilmente. I rossoneri ci provano, ma devono fare i conti sia con le pretese degli Spurs che con il pressing di un'altra pretendente: il Bayer Leverkusen. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

