"La differenza tra Briatore e Berlusconi". Alba Parietti più che schietta: coronavirus in Sardegna, ora si spiega tutto (Di giovedì 27 agosto 2020) "Flavio Briatore è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore". Alba Parietti, intervistata da La Stampa, commenta così la notizia del contagio da coronavirus dell'imprenditore e manager del Billionaire. "La salute viene prima del business - spiega l'attrice -. Questa era un'estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali". Come la linea politica imposta dal governo: "Non ha senso privarsi di servizi essenziali come la scuola, costringere i parrucchieri e gli estetisti a bardarsi come astronauti e poi aprire le discoteche a centinaia di persone rigorosamente prive di mascherina. Se poi pensa che invece con il teatro, il cinema e la musica si è andati giù ... Leggi su liberoquotidiano

