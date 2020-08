Il grido straziante di Viviana: "Figli di Satana, io credo in Dio" (Di giovedì 27 agosto 2020) Valentina Dardari La mamma di Gioele alternava momenti di lucidità a momenti di agitazione improvvisa. Un calvario che andava avanti da quasi un anno Viviana Parisi stava male da quasi un anno. Tutto era poi peggiorato con il coronavirus e il lockdown. La religione aveva occupato un ruolo molto importante nella sua vita. Alcuni vicini l’avevano vista camminare con in mano la Bibbia, declamando versi, pochi giorni prima della scomparsa. E poi il rapporto con i suoi genitori e il marito Daniele, la corsa in ospedale, i momenti di serenità alternati a giorni agitati. Emanuele BonFiglio, datore di lavoro e amico del papà di Gioele, ha raccontato come stava vivendo Viviana prima della tragedia. Daniele Mondello aveva stravolto la sua vita per stare accanto alla consorte e cercare di aiutarla. Aveva ... Leggi su ilgiornale

