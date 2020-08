Il contact tracing al punto di svolta: Immuni ridimensionata, notifiche Covid-19 di sistema (Di giovedì 27 agosto 2020) Fase due in arrivo nella lotta contro il Covid-19 anche per Apple e Google, con un’importante modifica al modo in cui la tecnologia può aiutarci contro il virus L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

fattoquotidiano : La cattiva notizia è che ieri il ministero della Salute ha registrato altri 1.367 contagi da SarsCov2... [di Sarah… - istsupsan : È online il ??di sorveglianza integrata del ?? #covid19. ?? Tra 3 e 16 agosto : ? il 63,8% dei casi trovato con cont… - EnricoFrommo : @MMmarco0 Incredibile che dopo mesi i positivi vengano ancora intercettati quando si presentano con sintomi al pron… - EnricoFrommo : @rep_palermo Il virus circola in Sicilia, e fatti come questi dimostrano la totale incapacità di contact tracing della regione - TonyRockyhorro2 : RT @ilfattoblog: #IMMUNI 'La strada per contenere il coronavirus passa per il contact tracing massivo, ma l’app si basa su presupposti dive… -

Ultime Notizie dalla rete : contact tracing Qual è la capacità che ogni regione ha di fare contact tracing al di là dell'esito del tampone? Aiutateci a mappare la situazione Il Sole 24 ORE In iOS 13.7 beta c'è il non-futuro di Immuni

Il rilascio di iOS 13.7 beta potrebbe essere l'alba del futuro di Immuni, ossia la scomparsa dell'app in favore di un meccanismo aperto e internazionale. Una cosa deve essere chiara: non c’è nulla di ...

Coronavirus, crescono i contagi ma anche i download dell'app Immuni: sono 5 milioni. «Scaricatela tutti»

Dopo il grande successo iniziale, con 500mila download in un solo giorno, e due milioni in una settimana, la app Immuni ha registrato una battuta di arresto, anche se proprio in questo momento di risa ...

Il rilascio di iOS 13.7 beta potrebbe essere l'alba del futuro di Immuni, ossia la scomparsa dell'app in favore di un meccanismo aperto e internazionale. Una cosa deve essere chiara: non c’è nulla di ...Dopo il grande successo iniziale, con 500mila download in un solo giorno, e due milioni in una settimana, la app Immuni ha registrato una battuta di arresto, anche se proprio in questo momento di risa ...