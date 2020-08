Gattuso prova il 4-4-2, i pregi e i difetti del nuovo sistema di gioco adottato da "Ringhio" (Di giovedì 27 agosto 2020) Gennaro Gattuso, a Castel di Sangro, sta provando il 4-4-2 per consentire a Osimhen e Dries Mertens di giocare insieme in attacco. Leggi su 90min

A Castel di Sangro, #Gattuso prova il 4-2-3-1 con #Mertens dietro #Osimhen. Modulo alternativo da adottare a partita in corso. Attenzione ciò fa capire che va preso De Paul. Occorre un giocatore che lanci Osimhen. GdS - Gattuso prova il 4-2-3-1: sorpresa sulla fascia destra. Gattuso prova un nuovo modulo

Hirving Lozano non si muoverà da Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha allontanato le voci di mercato sul suo conto. L’arrivo di Mino Raiola a Castel di Sangro, agente del calciatore, no ...Il campionato, eternamente ridotto a braccio di ferro, inseguimento senza regole a un triangolo tricolore, per una volta si nobilita e diventa una prova di amicizia. La Serie A non è cominciata ma gli ...