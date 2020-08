CdM - Boga prima scelta: il Napoli può prendere due esterni e lasciar partire Lozano (Di giovedì 27 agosto 2020) Il mercato del Napoli si muove, ma a piccoli passi. Per ora si fanno soprattutto le valutazioni sulle diverse zone di campo da coprire e una di queste è certamente la fascia destra d'attacco. Leggi su tuttonapoli

Il mercato del Napoli si muove, ma a piccoli passi. Per ora si fanno soprattutto le valutazioni sulle diverse zone di campo da coprire e una di queste è certamente la fascia destra d'attacco. Secondo ...

CdM, Scozzafava: "Su Koulibaly il Napoli ha tutto dalla sua parte. Under o Boga? Non mi stupirei se arrivassero entrambi"

L'importante è vedere come verrà rimpiazzato sul mercato e come verranno reinvestiti i soldi di un'eventuale cessione. Non mi stupirebbe l'arrivo in contemporanea di Under e Boga, anche se credo che i ...

