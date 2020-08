Cassino/Esperia, beccato mentre dà fuoco ad una pineta: piromane arrestato dai carabinieri (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella tarda mattinata di ieri ad Esperia, nel Cassinate, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nel corso di un apposito servizio di controllo del territorio teso anche alla prevenzione degli incendi boschivi (che già nei giorni scorsi hanno interessato alcuni ettari di macchia mediterranea in quella zona, domati grazie all’ausilio di canadair e di personale della Protezione Civile), hanno tratto in arresto per “incendio doloso” un 54 enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e contro la persona. Il 54enne è stato sorpreso dai militari intento ad appiccare il fuoco ad alcune sterpaglie sulla via Provinciale 159 e nelle immediate vicinanze di una pineta, mediante l’utilizzo di una tanica contenente olio motore. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

