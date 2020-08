Bryan, fine di un’era: i gemelli dei record lasciano il tennis (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel giorno in cui le polemiche echeggiano nel mondo del tennis, con il boicottaggio del torneo di Cincinnati in difesa del ‘Black Lives Matter’ (con Naomi Osaka in prima fila), anche i fratelli Bryan ci mettono del loro per rendere il tutto ancora più grigio. Infatti con un lungo post su Instagram i due doppisti dei record hanno annunciato a 42 anni il loro ritiro dal tennis. Americani, gemelli, uno destrorso l’altro mancino: difficile in questo sport non conoscere Mike e Bob Bryan, due ragazzoni che hanno completamente rivoluzionato la disciplina del doppio. 22 anni di grandi successi e di primati difficilmente eguagliabili: 119 tornei conquistati, di cui 16 Grandi Slam (sei Australian Open, due Roland Garros, tre Wimbledon e cinque US Open). ... Leggi su sport.periodicodaily

