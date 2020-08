Al via oggi la Festa dell'Unità a Parco nord: inaugura il segretario Zingaretti (Di giovedì 27 agosto 2020) Festa dell'Unità, i giovani dem: 'Partito non ci vuole tra i piedi' 26 agosto 2020 Al via alle ore 18 l'edizione 2020 della Festa de L'Unità di Bologna a Parco nord . inaugura il segretario Nazionale ... Leggi su bolognatoday

virginiaraggi : Non si ferma #StradeNuove, il nostro programma per riqualificare e rendere più sicure le infrastrutture della città… - piersileri : Prima di questa pandemia, si andava a lavorare anche con 38° di febbre prendendo una Tachipirina e via. Oggi questo… - _Carabinieri_ : #24agosto 2016: il #centroItalia viene scosso e lacerato. La terra trema e si porta via la vita di più di 300 perso… - FondazioneStudi : Come ripartire dopo la pandemia? Ne abbiamo parlato oggi alla #SummerSchool di Treia 2020. ?? Consulta la pagina d… - MatteoCivati : RT @scar15385: Allora diciamo una cosa. Maldini i giocatori ha dimostrato di saperli scegliere bene, almeno fino ad oggi, ma pecca in sede… -

Ultime Notizie dalla rete : via oggi Trento Film Festival 2020, al via oggi la 68° edizione con la visione online del film Cholitas PlanetMountain Tlc, sì del governo alla Rete unica di Tim e Cdp

Anche il governo approva il piano per la realizzazione della Rete unica delle telecomunicazioni messo a punto dall'amministratore delegato di Tim, Fa brizio Palermo, e dal numero uno della Cassa depos ...

Covid a Cortina, ragazzo romano positivo: rischio focolaio al Summer festival. «600 turisti da controllare»

Coronavirus Veneto, il presidente Luca Zaia torna in diretta dopo una settimana oggi - 27 agosto - e aggiorna sui dati del contagio e alle vittime del Covid e sulle misure di prevenzione. Ha parlato d ...

Anche il governo approva il piano per la realizzazione della Rete unica delle telecomunicazioni messo a punto dall'amministratore delegato di Tim, Fa brizio Palermo, e dal numero uno della Cassa depos ...Coronavirus Veneto, il presidente Luca Zaia torna in diretta dopo una settimana oggi - 27 agosto - e aggiorna sui dati del contagio e alle vittime del Covid e sulle misure di prevenzione. Ha parlato d ...