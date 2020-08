Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 17:15 (Di mercoledì 26 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN QUESTE PRIME ORE DEL POMERIGGIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’A24 Roma TERAMO, TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE RICORDIAMO INOLTRE CHE A Roma ANCORA CHIUSE IN ZONA CENTRALE DEL LATTE, VIA D’AQUINO E VIA BELMONTE IN SABINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI SERA. IN CORSO LA PULIZIA DELLA STRADA. E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 17:15: VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 16… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-08-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog