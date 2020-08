Tom Clancy's Elite Squad sbarca oggi su mobile (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tom Clancy's Elite Squad è ora disponibile per dispositivi mobile. Il nuovo titolo di Ubisoft permetterà ai giocatori di formare le proprie Squadre di personaggi di Rainbow Six Siege, The Division, Splinter Cell e Ghost Recon, e di condurre battaglie tattiche in tempo reale in un gioco di ruolo d'azione 5v5 gratuito.Attingendo a un elenco di eroi e villain di Tom Clancy tra cui Caveira, Sam Fisher, El Sueño e altri, potrete creare, addestrare e comandare la Squadra definitiva, dotandola della migliore attrezzatura e bilanciando le varie abilità uniche. Avrete la possibilità di affrontare altri giocatori in battaglie PvP in tempo reale in luoghi e mappe familiari e dimostrare la vostra forza contro altre Squadre ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Tom Clancy's #EliteSquad disponibile da oggi per dispositivi mobile. - tech_gamingit : Tom Clancy's Elite Squad è disponibile GRATIS su: Android: - oOShinobi777Oo : Tom Clancy's Elite Squad è disponibile GRATIS su: Android: - pcexpander : Tom Clancy’s Elite Squad: disponibile su Android il nuovo sparatutto tattico di Ubisoft (foto e video) #pcexpander… - GamingTalker : Tom Clancy’s Elite Squad è ora disponibile su Android e iOS -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Clancy “Svenduta” la villa di Tom Clancy La Stampa Tom Clancy's Elite Squad è disponibile gratis su Android e iOS, link al download

Dopo un lungo periodo di test, Tom Clancy's Elite Squad è ora approdato ufficialmente su App Store e Google Play Store, piattaforme sulle quali gli utenti possono procedere al download gratuito dell'a ...

Tom Clancy’s Elite Squad è ora disponibile su Android e iOS

Dopo diverso tempo in fase di test, Tom Clancy’s Elite Squad è stato reso disponibile ufficialmente su Apple App Store per iOS e Google Play Store per Android, ed è dunque scaricabile da tutti su entr ...

Dopo un lungo periodo di test, Tom Clancy's Elite Squad è ora approdato ufficialmente su App Store e Google Play Store, piattaforme sulle quali gli utenti possono procedere al download gratuito dell'a ...Dopo diverso tempo in fase di test, Tom Clancy’s Elite Squad è stato reso disponibile ufficialmente su Apple App Store per iOS e Google Play Store per Android, ed è dunque scaricabile da tutti su entr ...