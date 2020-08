Tecnologia: dalla buccia della frutta soluzione per riciclare batterie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Utilizzare gli scarti della frutta per trasformare le batterie esaurite in dispositivi ancora attivi: questo l’obiettivo, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology, raggiunto dagli esperti della Nanyang Technological University (NTU) di Singapore, che hanno sviluppato un nuovo metodo di gestione dei rifiuti per estrarre e riutilizzare i metalli contenuti all’interno delle pile esaurite e creare nuove batterie. “Abbiamo utilizzato la buccia d’arancia – spiega Madhavi Srinivasan, co-direttore del laboratorio NTU Singapore-CEA Alliance for Research in Circular Economy (NTU SCARCE) – per realizzare batterie funzionali da metalli recuperati, generando scarti minimi nel processo. Si tratta di ... Leggi su ildenaro

infocamere : ?? Oltre la guerra tra Usa e #Cina 'La sovranità europea passa dalla #Tecnologia ' @ThierryBreton su @sole24ore… - citroenitalia : Da oltre 100 anni #Citroën è impegnata nella continua ricerca di soluzioni tecnologiche di assistenza alla guida, c… - rolandoroccando : RT @BestGadget3: Secondo i rumors il modello base di #iPhone12 potrebbe partire da 699 dollari (128GB di storage). Un prezzo favorito dalla… - MaxPaparatti : @andsodeep @lazio_e @AndreaMarano11 @OfficialSSLazio @PBerizzi È un detto che deriva dalla saggezza popolare, dall'… - hobisushinex : signori e signore ho capito di essere malata dalla tecnologia, così malata che quando mi sono persa la loro esibizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia dalla La sovranità europea passa dalla tecnologia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Forza Italia: “Lo Stadio del Nuoto sia gestito dai club”

CIVITAVECCHIA – Da Forza Italia Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo: “Interveniamo nel dibattito apertosi sulla gestione dello Stadio del Nuoto per sottoscrivere quanto proposto dal consigliere di ...

Apple Car: se mai ci sarà, riconoscerà oggetti esterni e finestrini rotti

La futura auto a guida autonoma di Apple, se mai ci sarà, avrà a bordo una serie di tecnologie atte a identificare luoghi di interesse, oggetti e altri veicoli, nonché a verificare l'eventuale presenz ...

CIVITAVECCHIA – Da Forza Italia Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo: “Interveniamo nel dibattito apertosi sulla gestione dello Stadio del Nuoto per sottoscrivere quanto proposto dal consigliere di ...La futura auto a guida autonoma di Apple, se mai ci sarà, avrà a bordo una serie di tecnologie atte a identificare luoghi di interesse, oggetti e altri veicoli, nonché a verificare l'eventuale presenz ...