Scontri nel Wisconsin, un morto e due feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA, 26 AGO - Una persona è rimasta uccisa a colpi di pistola e altre due sono rimaste ferite martedì notte a Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

