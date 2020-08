Napoli, conferenza Osimhen: 'Battere la Juve? Segno io' (Di mercoledì 26 agosto 2020) La scintilla è scoccata subito. La prima conferenza di Victor Osimhen è una dichiarazione d'amore al Napoli e ai suoi dirigenti. Gli sono bastate poche ore per restare rapito, dall'affetto di Aurelio ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Napoli | #Rrahmani si presenta: 'Posso giocare sia a tre che a quattro' - DiMarzio : #Napoli, le prime parole di #Osimhen in conferenza stampa - cn1926it : #Rrahmani: “Il #Napoli è una grande squadra. Pronto ad accontentare le richieste di #Gattuso” - ismo_xx : RT @DiMarzio: #Napoli, le prime parole di #Osimhen in conferenza stampa - NapoliBrasile : RT @napolista: #Osimhen sul razzismo: «Ero scettico, ma poi ho visto #Napoli con i miei occhi» Nella conferenza stampa ufficiale di presen… -

Inizia a prendere forma il Napoli 2020/2021: all’acquisto di Osimhen e ai rinnovi di Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas si aggiungerà presto un’altra mossa in procinto di diventare ufficiale. Nel secondo ...Roma, 26 ago. (askanews) - In casa Napoli è il giorno della conferenza stampa di presentazione di Victor Osimhen. L'acquisto più costoso della storia del club (oltre 70 milioni di euro), in ...