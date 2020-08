Meno burocrazia, meno rigidità per musei più vitali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Siamo un popolo dalla cultura variegata, piena di sfaccettature e proprio questa diversità ci rende preziosi. Per noi e per gli altri. Abbiamo però un comune denominatore che si abbatte sul pregio delle nostre meravigliose differenze nel campo dei beni culturali. Signori e signore parliamo di metodo. In barba a tutti i proverbi del mondo che si ricollegano al ciceroniano detto “mal comune mezzo gaudio”, c’è poco da stare allegri. La gestione dei beni culturali è ingessata dalla più farraginosa burocrazia. “Modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale”; documento firmato dalla Direzione dei musei nel 2008 , et voila l’esistenza di musei di serie A e musei di serie B. Perbacco, come nel calcio. musei ... Leggi su ildenaro

matteorenzi : Oggi in #Senato al lavoro sugli emendamenti al #DLsemplificazione. Tengo molto alla norma che semplifica le procedu… - raffaellapaita : Investire in #infrastrutture e connessione. Sbloccare i #cantieri seguendo i modelli Genova e Expo che hanno dimost… - ritafalk2 : RT @matteorenzi: Oggi in #Senato al lavoro sugli emendamenti al #DLsemplificazione. Tengo molto alla norma che semplifica le procedure per… - RobertaLuciani1 : RT @matteorenzi: Oggi in #Senato al lavoro sugli emendamenti al #DLsemplificazione. Tengo molto alla norma che semplifica le procedure per… - avanticagliari : RT @matteorenzi: Oggi in #Senato al lavoro sugli emendamenti al #DLsemplificazione. Tengo molto alla norma che semplifica le procedure per… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno burocrazia Meno burocrazia, meno rigidità per musei più vitali Il Denaro Meno burocrazia, meno rigidità per musei più vitali

Siamo un popolo dalla cultura variegata, piena di sfaccettature e proprio questa diversità ci rende preziosi. Per noi e per gli altri. Abbiamo però un comune denominatore che si abbatte sul pregio del ...

Marco Landi: "Un patto per la sanità Toscana!!

Alla nostra sanità serve meno burocrazia, abbiamo necessità di investire sulle specializzazioni del personale e lavorare per il decentramento della gestione amministrativa e politica. Il sistema di ac ...

Siamo un popolo dalla cultura variegata, piena di sfaccettature e proprio questa diversità ci rende preziosi. Per noi e per gli altri. Abbiamo però un comune denominatore che si abbatte sul pregio del ...Alla nostra sanità serve meno burocrazia, abbiamo necessità di investire sulle specializzazioni del personale e lavorare per il decentramento della gestione amministrativa e politica. Il sistema di ac ...