Maxi-incendio a Tivoli, ustionato un vigile del fuoco (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un Maxi incendio è scoppiato nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Durante l'intervento, un automezzo dei vigili del fuoco è stato coinvolto dalle fiamme a causa del cambiamento improvviso della direzione del vento e l'autista è rimasto ustionato. Si tratta di un pompiere di 45 anni, romano, in servizio nella caserma La Rustica, rimasto ustionato al collo, alle braccia e al volto. Distrutta completamente anche l'autobotte. L'uomo, ricoverato all'ospedale di Tivoli, è stato trasferito per le cure al Sant'Eugenio. "Le condizioni del collega destano preoccupazione - commenta Riccardo Ciofi, segretario generale Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti - non è in pericolo di vita ma è grave ed è ... Leggi su iltempo

Ancora fiamme e diossina nell'ex area Nato di via Emanuele Gianturco. Il terzo rogo in tre giorni ha scatenato le ire dei cittadini della zona, ormai sotto scacco a causa degli incendi che li costring ...

